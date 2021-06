Mercato Milan – Di Marzio: “Riscatto di Tonali a un passo, Olzer al Brescia”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Il Milan è a un passo dal riscatto di Tonali a condizioni diverse dagli accordi presi in precedenza. C'è stato sconto, Olzer verrà inserito nella trattativa. Si procede a fuoco lento per Brahim Diaz, Diogo Dalot e per il maxi pacchetto con il Chelsea formato da Hakim Ziyech, Olivier Giroud e Tiemoué Bakayoko".Ecco le top news sul calciomercato del Milan: le ultime sul ritorno di Bakayoko e non solo