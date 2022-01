Mercato Milan – Di Marzio: “Renato Sanches? Può essere un arrivederci”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha parlato del tentativo del Milan per Renato Sanches. Le ultime di mercato

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha parlato del tentativo del Milan per Renato Sanches. Le dichiarazioni: "Il Milan ha fatto un tentativo in extremis per Renato Sanches. Una trattativa rimasta segreta fino all’ora di cena. Si erano parlate le due proprietà, i due club che hanno ottimi rapporti. Da quello che ho capito c’era anche la possibilità di trovare un’intesa sul cartellino, intorno ai 25 milioni di euro più bonus con il Milan che era pronto quindi a fare immediatamente l’investimento per il giocatore, ma c’è stata una richiesta altissima, esagerata da parte di Renato Sanches e del suo agente. Non c’era il tempo per fare una trattativa, il Milan ha lasciato perdere ma credo che possa essere un arrivederci. Renato Sanches piace molto a Pioli, Maldini e Massara: potrà diventare un obiettivo concreto per il mercato estivo. Da quello che filtra da Casa Milan il tentativo è nato ma anche poi finito, e non sono previsti interventi in entrata. Ma nell’ultimo giorno di mercato anche se le squadre dicono che il mercato è chiuso può sempre nascere un’opportunità". Tentativo last minute del Milan per Renato Sanches! Ecco perché non arriverà