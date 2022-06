Mercato Milan – Di Marzio: “Renato Sanches bloccato. Leao incedibile”

“Il Milan non non vuole dar via Leao, che sarebbe il più richiesto, ma ha bisogno di rinforzi. L’unica operazioni conclusa anche se non formalizzata ufficialmente è la conferma di Junior Messias. Si tratta di una nuova operazione che porterà il giocatore ad essere rossonero a titolo definitivo per circa 4,5 milioni più bonus. Il riscatto di Florenzi è vicino, Renato Sanches è bloccato. È abbastanza singolare che a 15 giorni da fine giugno non ci sia l’ufficialità. Il rinnovo di Maldini e Massara non incide, ma è chiaro che vorranno formalizzare il prima possibile e capire il budget per il mercato". Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>