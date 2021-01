Mercato Milan – Di Marzio: “Pobega, ritorno in rossonero? Vi spiego”

Mercato Milan, Di Marzio sul ritorno di Pobega

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan è alla ricerca di diversi profili sul mercato. Come ormai noto la priorità rossonero è un difensore centrale, con Mohamed Simakan come prima scelta. Ma non solo il reparto arretrato nei pensieri della dirigenza, c’è l’idea di rinforzare anche la mediana. In tal senso Gianluca Di Marzio, nel pre partita di Spezia-Sampdoria, ha parlato di un possibile ritorno di Tommaso Pobega dal club ligure. Le dichiarazioni: “Un ritorno di Pobega al Milan? In estate c’era stata l’idea di tenerlo in rosa. Dipenderà anche dal suo rendimento in questo campionato. Al Milan potrebbe diventare un’alternativa in mediana”. Mercato Milan – Entrate ed uscite: ecco cosa succederà >>>