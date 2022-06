Mercato Milan – Di Marzio: “Messias, contatti continui: le ultime”

L'obiettivo del Milan è quella di chiudere l'affare in 48 ore , soprattutto, di ottenere uno sconto rispetto ai 5,4 milioni di euro pattuiti lo scorso anno in sede di accordo. Si tratterà dunque di un'operazione 'ex novo' per far proseguire l'avventura del classe 1991 in rossonero. Situazione in continua evoluzione dunque, ma la volontà del Milan è chiara: trattenere Junior Messias.