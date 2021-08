Mercato Milan – Di Marzio: “Messias interessa, ma nessun passo avanti”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Queste le dichiarazioni: "Il Torino ha incontrato il Crotone per Messias, che ancora interessa al Milan. I granata non hanno trovato nessun accordo. Ma non si registrano passi avanti nemmeno dal punto di vista dei rossoneri". Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite