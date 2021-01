Mercato Milan – Di Marzio: “Meité, contatti continui per trovare l’intesa”

Mercato Milan, Di Marzio su Meité

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Milan molto attivo in questo mercato di gennaio. Oltre alla conclamata ricerca di un difensore centrale, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro anche per sistemare il centrocampo. In tal senso, secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, sono continui i contatti con il Torino per trovare l’intesa definitiva per l’arrivo di Soualiho Meité. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

