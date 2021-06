Mercato Milan – Di Marzio: “Maxi operazione col Chelsea: c’è Bakayoko”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "La prima scelta per il trequartista è Ziyech ma è anche il più difficile. Il Chelsea lo ha pagato tanto e non vuole depauperare un investimento tecnico nonostante quest'anno abbia deluso.Il Milan ha chiuso l'accordo con Giroud per un contratto biennale nelle ultime ore. Inoltre c'è anche Bakayoko nel mirino del Milan. Il giocatore fa parte ancora nella lista dei centrocampisti fisici e forti che interessano ai rossoneri. Si può fare una sorta di pacchetto. Milan e Chelsea, il dialogo ci sarà e può coinvolgere tutti questi nomi".