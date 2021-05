Mercato Milan – Di Marzio: “Lucas Vazquez, richiesta alta. Diavolo lontano”

Le ultime sul mercato del Milan. Il noto esperto Gianluca Di Marzio riporta le richieste di Lucas Vazquez. I rossoneri si allontanano

Da diverse settimane il nome di Lucas Vazquez viene ripetutamente accostato al Milan. Dalla Spagna, nei giorni scorsi, hanno riportato la ferma volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera in caso di mancato rinnovo con il Real Madrid. Secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la società ha avuto contatti diretti con l'entourage dell'esterno spagnolo, ma la richiesta è stata altissima: 7 milioni di euro netti all'anno. Per questo motivo, la pista Milan rimane più che complicata. Ad aggravare la situazione c'è l'inserimento del Bayern Monaco, che gli offrirebbe un contratto più oneroso rispetto al Diavolo. Non bisogna scartare l'ipotesi rinnovo con le 'Merengues', ma Florentino Perez sembra abbastanza restio a concedere al classe 1992 un rinnovo biennale. Questo scenario, dunque, allontana fortemente il Milan dalla corsa a Lucas Vazquez. Concorrenza inglese per un obiettivo di mercato del Milan: si tratta di un difensore