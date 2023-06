Mercato Milan – Di Marzio: “Loftus-Cheek, Musah e Reijnders: il punto”

Importanti novità per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan. Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha pubblicato degli aggiornamenti sul suo profilo Twitter in merito alle piste Loftus-Cheek, Musah e Rejnders. Ecco, di seguito, quanto scritto dal giornalista di 'Sky Sport' sul suo profilo social: " Il Milan sta lavorando per concordare un accordo con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek nelle prossime ore. Musah del Valencia è un nome, come ha riportato Matteo Moretto, ma non il preferito. Reijnders ha dato la sua approvazione a un trasferimento al Milan ma non c'è ancora accordo con il giocatore e l'AZ Alkmaar". Milan, due colpi in entrata in via di definizione: le ultime.