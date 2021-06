Mercato Milan – Di Marzio: “Leao, il Diavolo vuole valorizzarlo. Però…”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Non penso che il Milan voglia venderlo. Il giocatore è stato pagato 25 + bonus. Dovrebbe quindi arrivare un'offerta che nel mercato di oggi non credo ci sia. La volontà sarà quella di cercare di valorizzarlo. Le vie del mercato, però, sono infinite". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su James, Coutinho e non solo