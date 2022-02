Mercato Milan – Di Marzio: Kessie-Barcellona, forte accelerata. Le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Il Barcellona accelera in maniera importante per Franck Kessie: ecco le cifre dell'offerta

Nelle ultime ore, dalla Spagna, era circolata la notizia di una forte accelerata del Barcellona per Franck Kessie. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha confermato tali indiscrezioni, svelando anche l'offerta che il club spagnolo ha messo sul piatto per l'ivoriano, vale a dire 6,5 milioni di euro a stagione. Il Milan, che nelle ultime settimane ha incontrato più volte l'agente del giocatore, è stato informato dell'offerta blaugrana. Già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti: ora la palla passa a Kessie, chiamato a prendere una decisione definitiva. La trattativa non è ancora da ritenersi chiusa, ma il suo futuro sempre più lontano dal Milan. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>