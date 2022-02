Mercato Milan – Dalla Spagna: Kessie a un passo dal Barcellona / News

Dalla Spagna sono sicuri: Franck Kessie è molto vicino a diventare un giocatore del Barcellona. L'ivoriano lascerà il Milan a parametro zero

Franck Kessie non sta affatto confermando le sensazioni di Stefano Pioli. L'allenatore del Milan, infatti, non perde occasione di sottolineare il professionismo dell'ivoriano negli allenamenti nonostante la sua ormai nota situazione contrattuale. Il numero 79, da mesi ormai, sembra un corpo estraneo ed è lontano anni luce dai livelli stratosferici mostrati nella scorsa stagione. Il suo addio a parametro zero a giugno è praticamente certo. Dalla Spagna, inoltre, arrivano novità importanti sul suo futuro.