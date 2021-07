Mercato Milan – Di Marzio: “Kaio Jorge per gennaio, lavori in corso”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le sue dichiarazioni: "Per gennaio si punta su Kaio Jorge: l'interesse del Milan è concreto. Per Brahim Diaz si lavora ai dettagli. L'Eintracht ha offerto 7-8 milioni per Hauge, ma il Milan ne vuole 12". Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: Isco possibile, le ultime su Coutinho e Hauge