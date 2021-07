Mercato Milan – Di Marzio: “Giroud, Brahim Diaz e Bondo: le ultime”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Giroud arriva domani sera, farà le visite venerdì mattina alle 8. Per sbloccarla il Milan ha dovuto pagare un minimo indennizzo legato alla qualificazione in Champions e alle presenze del giocatore. Si dovranno verificare entrambe le condizioni. Si continua a cercare l'intesa per Brahim Diaz. Dovrebbe essere prestito biennale con diritto di riscatto e recompra a favore del Real Madrid. Per Ballo-Touré si sta cercando l'intesa definitiva. Oggi c'è stato un incontro in sede per il 17enne Warren Bondo. Ne parlano benissimo, un centrocampista dal futuro assicurato. C'è l'accordo col giocatore, si cerca quello col Nancy". Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko: ecco le notizie di oggi sul mercato del Milan.