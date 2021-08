Mercato Milan – Di Marzio: “Florenzi, la Roma apre al prestito con diritto”

Secondo Gianluca Di Marzio, la Roma ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto di Alessandro Florenzi: ecco le cifre

Dopo aver acquistato Tammy Abraham dal Chelsea per circa 40 milioni di euro, la Roma adesso pensa anche alle cessioni. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di un importante interesse del Milan nei confronti di Alessandro Florenzi, in uscita dai giallorossi. Secondo 'gianlucadimarzio.com', i capitolini avrebbero dato la loro disponibilità a cedere il fresco campione d'Europa in prestito con diritto di riscatto. Non sono ancora sicure le cifre dell'operazione, ma pare che al club romano andrà un milione di euro per il prestito con il diritto di riscatto fissato tra i 3.5 e i 4 milioni di euro. Possibile chiusura dell'affare nella giornata di domani. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Adli, Florenzi e non solo