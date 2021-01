Mercato Milan, Di Marzio: “Fatta per Meité e vicino Tomori: i dettagli”

Mercato Milan – Le ultime sui rossoneri da Gianluca Di Marzio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, in diretta a Calciomercato – L’originale, ha parlato delle ultime sul mercato del Milan.

“Il Milan ha chiuso l’operazione Meitè a 10 milioni e sarà a disposizione per Cagliari. Poi sta chiudendo anche per il difensore: in arrivo Tomori dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. I Blues hanno chiesto 30 milioni e i rossoneri stanno cercando di abbassare questa pretesa. E’ un pallino di Massara. Il Milan non se la sente di spendere oggi 15 milioni per Simakan e qualora non dovesse andare via ci riproverà per l’estate”.

Su Mandzukic: “Tocca al Milan a decidere, il giocatore ha dato il consenso. Si sta allenando a Zagabria e ci dicono sia in forma. Si sta parlando col suo procuratore e il Milan è tentato. Ma dopo il difensore che è la priorità in questo momento. Il nome di Mandzukic come vice Ibra è il nome che stuzzica di più i rossoneri”.

Su Conti: “Complice la frenata della Fiorentina, che pensa a Odriozola del Real Madrid, il Parma si è inserito per Conti. D’Aversa lo ha già allenato a Lanciano e lo avrebbe richiesto. Apertura del ragazzo che vorrebbe trovare maggiore spazio”.

