Mercato Milan – Brusca frenata per Conti alla Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Fiorentinaviola.it, la trattativa tra Milan e Fiorentina per Andrea Conti avrebbe subito una brusca frenata visto che sembrava dovesse arrivare a momenti la fumata bianca. Tuttavia l’operazione è impostata e rimane ancora in piedi con le parti che potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni, vista anche la cessione ufficiale di Pol Lirola dai viola al Marsiglia.

