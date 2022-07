Mercato Milan – Di Marzio: “Dybala, nessuna offerta rossonera. Stand-by Inter”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha parlato del possibile interesse del Milan per Paulo Dybala

Negli ultimi giorni, dopo l'acquisto dell'Inter di Romelu Lukaku, il nome di Paulo Dybala è spesso accostato anche al Milan come possibile idea sulla trequarti. Un profilo d'esperienza e di qualità che farebbe sicuramente al caso del club rossonero. Attenzione però agli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio all'interno della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale'.

Il noto esperto di mercato riferisce che il Milan non ha presentato nessuna offerta per l'argentino, mentre con l'Inter la situazione è completamente in stand-by. Uno scenario che sta portando Dybala a valutare anche eventuali offerte che lo porterebbero lontano dalla Serie A. Le Top News di oggi sul Milan: tutto sul primo giorno di raduno, Dybala e Ziyech caldi