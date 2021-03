Mercato Milan – Di Marzio: “Donnarumma, se parte Szczesny la Juve ci prova”

Le ultime sul calciomercato del Milan. Gianluca Di Marzio ha parlato di Gianluigi Donnarumma e di un possibile tentativo della Juventus

Gianluca Di Marzio ha parlato di Gianluigi Donnarumma e di un possibile tentativo della Juventus. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "La Juventus ad oggi i due portieri per l'anno prossimo li ha, sono Szczesny e Perin. Poi se va via Szczesny sono altri discorsi, provano a prendere Donnarumma. Al momento però oggi Szczesny rimane, il mercato dei portieri è bloccato tant'è che Donnarumma non ha trovato un acquirente che è pronto a metterlo sotto contratto subito perché tutte le big sono a posto. Il PSG ha Navas che è diventato un idolo, il Real Madrid ha Courtois, tutte hanno un portiere affidabile. O parte il domino che una di queste big scarica il portiere e lo vende, e allora è pronta a mettere sotto contratto il Donnarumma di turno a zero, o diventa difficile anche per Gigio trovare una soluzione tecnica ed economica che rispecchi quello che è il suo valore presente e futuro".