Mercato Milan – Di Marzio: “Difesa, rispunta Diallo. Idea Hincapié del Bayer”

"Riconfermiamo l'intrigante idea di Ziyech: il Milan sa che il Chelsea sta accontentando i giocatori che vogliono cambiare e si augura lo stesso con lui, trovando la formula. Teniamo il nome di De Ketelaere anche se non ci sono state offerte. Dopo Botman al Newcastle, abbiamo fatto il nome di Acerbi, ma abbiamo altre due conferme. Uno è Diallo del Psg, cerca già a gennaio; adesso ci sono le condizioni giuste, il giocatore piace, e sa che il Psg può abbassare richiese perché ha tanti esuberi. Piace anche il giovane Hincapié del Bayer Leverkusen. Il giocatore ha una valutazione molto alta, ma lo teniamo lì, perché i rossoneri hanno dimostrato di fare investimenti importanti sui giovani. Il Milan sa che l'Inter ha bloccato Bremer, ma resterà vigile per approfittarne in caso di mancata chiusura". Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.