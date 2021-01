Mercato Milan, le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Lorenzo Colombo. I dettagli: “Con l’arrivo di Mario Mandzukic, il recupero di Ante Rebic, Lorenzo Colombo può andare a giocare in prestito. In Serie B ci sono da registrare gli interesse di Brescia e Cremonese“. Altro giocatore in uscita per il Milan? Ecco di chi si tratta >>>