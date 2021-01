Mercato Milan – Di Marzio: “Musacchio al Parma alternativa di Fazio”

Mercato Milan, le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un arrivo in difesa una possibile cessione. Quest’oggi, infatti, il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Fikayo Tomori dal Chelsea, ma potrebbe salutare un altro giocatore in quel reparto. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, Mateo Musacchio avanza nelle preferenze del Parma che, in caso di mancato arrivo di Federico Fazio dalla Roma, potrebbe buttarsi a capofitto proprio sull’argentino. Ecco le Top News di oggi >>>