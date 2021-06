Mercato Milan – Di Marzio: “Colloqui con il Real per Jovic. Fatta per Tonali”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Il Milan spera nei prossimi giorni di fare pacchetto unico col Chelsea che riguarda Bakayoko, Ziyech e Giroud. Si sta parlando anche con il Real di Brahim Diaz, di Odriozola, piano B in caso Dalot non dovesse restare. Nei discorsi però col Real è entrato anche Jovic nei colloqui. Se il Chelsea non libera Giroud a parametro zero Jovic è un nome che potrebbe tornare buono. Avanti per Tonali, si aspettano solo le firme".