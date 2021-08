Mercato Milan – Di Marzio: “Castillejo non andrà all’Hertha. Il motivo”

Le ultime sul mercato del Milan. Gianluca di Marzio ha smentito le notizie arrivate pochi minuti fa su Samu Castillejo all'Hertha Berlino

Arrivano aggiornamenti continui sul mercato in uscita del Milan. Pochi minuti fa dalla Germania è arrivata la notizia di un accordo tra Milan e Hertha Berlino per l'arrivo in prestito secco di Samu Castillejo. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, però, lo spagnolo non si trasferirà in Bundesliga per un semplice motivo. Questo il suo intervento su Twitter: "Castillejo no Hertha Berlino: mercato chiuso in Germania da poco, tentativo finale non andato a buon fine". Milan, ecco Messias: il LIVE della sua giornata rossonera >>>