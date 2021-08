Mercato Milan – Di Marzio: “Caldara, incontro col Venezia per il prestito”

Le ultime sul calciomercato del Milan. Incontro con il Venezia per la cessione di Mattia Caldara in prestito: la situazione

Dopo un anno e mezzo trascorso più in infermeria che in campo, Mattia Caldara è ritornato al Milan dopo la decisione dell'Atalanta di non riscattarlo. Ma in rossonero, molto probabilmente, sarà soltanto di passaggio.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito c'è un incontro in corso tra Milan e Venezia per trattare la cessione in prestito del difensore in laguna. Nell'ultima stagione Caldara ha totalizzato soltanto 9 presenze complessive in tutte le competizioni. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: occasione Isco, interesse concreto per Tete