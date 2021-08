Mercato Milan – Di Marzio: “Caldara in prestito al Venezia, è fatta”

Le ultime sul mercato del Milan. Mattia Caldara saluta ancora la maglia rossonera e si trasferisce in prestito al Venezia: è fatta

Mattia Caldara saluta nuovamente il Milan. Dopo il prestito di 18 mesi all'Atalanta, il difensore è ritornato alla base, ma lo ha fatto solo per poche settimane. Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito è andato in scena, nella giornata di oggi, un incontro tra i rossoneri e il Venezia per chiudere l'affare Caldara in prestito. Il noto esperto di mercato, in questi minuti, ha confermato il raggiungimento dell'accordo tra le parti. Caldara è pronto ad iniziare una nuova avventura.