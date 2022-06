Mercato Milan – Di Marzio: “Caldara, interesse concreto dell’Empoli”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha parlato del mercato del Milan. Dopo una stagione in prestito al Venezia, Mattia Caldara tornerà in rossonero, ma dovrebbe farlo soltanto di passaggio. Il giocatore, infatti, è finito nel mirino dell'Empoli. Queste le dichiarazioni: "L'Empoli ha due obiettivi per la difesa. Caldara è una pista concreta e la dirigenza toscana potrebbe presto arrivare a un'intesa con il Milan. Nonostante la retrocessione del Venezia, Caldara ha fatto bene in questa stagione". Le notizie più importanti della giornata sul Milan >>>