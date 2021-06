Mercato Milan – Di Marzio: “Brahim Diaz, prestito con diritto a 25-26 milioni”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Brahim Diaz è sempre più vicino. Ci sarà un diritto di riscatto a differenza dello scorso anno. Tra prestito oneroso e diritto dovrebbe la cifra dovrebbe essere 25-26 milioni: si sta decidendo. Ci sarà anche un contro riscatto a 5 milioni in più a favore del Real. Il Real voleva fare una tripla operazione, inserendo anche Odriozola e Jovic. Il Milan però vuole fare prima Brahim perché le priorità le priorità sono Dalot e Giroud. Se nella prossima dovessero esserci problemi per loro due ecco che allora si andrebbe sui giocatori del Real".