Mercato Milan – Di Marzio: “Berardi, non c’è nessuna offerta concreta”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Berardi-Milan? Offerte concrete non ne sono arrivate. Il Sassuolo deve già fronteggiare il pressing asfissiante della Juventus per Locatelli e non vuole perdere anche Berardi". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz