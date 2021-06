Mercato Milan – Di Marzio: “Bakayoko si avvicina, incontro domani per Tonali”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Domani previsto un incontro con Cellino per l'intesa sul riscatto di Tonali. Si avvicina Bakayoko che ha detto no al rinnovo con il Chelsea, vuole che i rossoneri lo prendano in prestito. Rimane la pista Giroud, in questo momento più Odriozola di Dalot. Il Manchester United non apre al prestito. Per Brahim Diaz è praticamente fatta". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz