Mercato Milan – Di Marzio: “Adli rimane in Francia. Possibile asse col Lille”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Nei giorni scorsi avevamo parlato di Adli, il Milan aveva fatto un'offerta importante. Il giocatore però ha scelto di rimanere in Francia. Il Milan comunque non ha mollato la presa, perché c'è l'interesse del Lille. Sappiamo che Milan e Lille hanno un ottimo rapporto per via della stessa proprietà, il fondo Elliott. Ci sono state tante operazioni tra i club negli anni. Per questo motivo il Lille si può considerare come una sorta di destinazione di passaggio. Per il momento rimane in Francia e va al Lille, poi in futuro andrà al Milan".