Mercato Milan – Di Marzio: “Accordo sia per Simakan che per Koné”

Mercato Milan, le ultime di Di Marzio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha fatto il punto sulla situazione del Milan. Le ultime: “Voglio fare una premessa. Quando hai l’accordo con i giocatori parti avvantaggiato perché sai che puoi provare a prenderli alle tue condizioni. Il Milan ha l’accordo sia per Simakan che per Koné. Il Milan è pronto ad arrivare a 15 milioni più 3 di bonus per Simakan, al momento ha offerto 12+3. Ci sono i presupposti per arrivare alla conclusione, non so i tempi, ma i rossoneri vanno avanti fiducioso per arrivare a buon fine per entrambi”. C’è l’offerta del Milan anche per Koné: ecco la nostra esclusiva >>>