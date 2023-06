Mercato Milan – Di Marzio: “Tonali, ultima riunione per l’accordo definitivo”

Arrivano ulteriori notizie che non faranno di certo felici i tifosi del Milan per quanto riguarda il futuro di Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero, come ben si sa, è ad un passo dal dire addio alla squadra allenata da Stefano Pioli, in quanto nelle ultime ore il Newcastle è piombato sul giocatore presentando una grande offerta sia al nazionale azzurro ma anche al club di via Aldo Rossi.