Calciomercato Milan – Di Canio: “Bailly? A volte si addormenta…”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: l'ex giocatore Paolo Di Canio ha parlato di Eric Bailly, possibile neo acquisto rossonero

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Eric Bailly del Manchester United. L'ex giocatore Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del difensore centrale: "Chiunque arriva in Italia perché viene da campionati superiori. Però ha avuto problemi fisici. E non è un Tomori: come tipo di giocatore, sarebbe quel difensore lì. Però si addormenta alle volte, corre dei rischi: non è così feroce a livello agonistico. Può fare bene, ma non è un Tomori che è arrivato con la voglia di esplodere".