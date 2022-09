Mercato Milan – Dest è rossonero: depositato il contratto in Lega / News

Le ultime sul mercato del Milan. Il club rossonero, in extremis, ha depositato in Lega il contratto di Sergino Dest, terzino classe 2000

Non solo Aster Vranckx, l'ultimo giorno di mercato ha regalato al Milan anche Sergino Dest. Il terzino destro classe 2000 ha sostenuto quest'oggi le visite mediche e si è trasferito dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto. Proprio in questi minuti, in extremis, il club rossonero ha depositato il contratto dello statunitense in Lega. Adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale del Milan. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>