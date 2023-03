Mercato Milan – Dest tornerà al Barcellona, ma non rientra nei piani di Xavi

Sergino Dest, terzino attualmente in forza al Milan, lascerà i rossoneri al termine della stagione per far ritorno al Barcellona

Sergino Dest non verrà riscattato dal Milan. E' questo quanto riferisce 'TMW', secondo il quale il terzino statunitense tornerà alla base, ovvero al Barcellona. Il calciatore ex Ajax, molto probabilmente, dirà addio al club blaugrana in quanto non rientrerebbe nei piani di Xavi, tanto da aver chiesto alla società di andare alla ricerca di un nuovo terzino destro. Proprio per questo motivo, Dest potrebbe rilanciarsi in Bundesliga dove verrebbe acquistato dall'Union Berlino, club rivelazione del campionato tedesco che acquisterebbe volentieri l'attuale calciatore del Milan per la prossima Champions League. Dest ha anche mercato in Premier League dove sia il West Ham che l'Aston Villa sarebbero sulle sue tracce. Ibrahimovic, addio a giugno? Su di lui un club di Serie A.