Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Mercato Milan, De Winter, i rossoneri accelerano: si lavora alla chiusura

CALCIOMERCATO MILAN

Mercato Milan, De Winter, i rossoneri accelerano: si lavora alla chiusura

Mercato Milan, De Winter, i rossoneri accelerano: si lavora alla chiusura - immagine 1
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Milan ha presentato l'offerta per De Winter
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Milan ha presentato la sua prima offerta ufficiale al Genoa per Koni De Winter. La proposta rossonera si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Verso l'intesa tra Milan e Genoa per De Winter: si tratta per chiudere a breve

—  

Il club ligure, tuttavia, valuta il difensore belga circa 25 milioni, e le trattative sono in corso per trovare un punto d'incontro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle amichevole Chelsea-Milan 4-1: Leao e Saelemaekers i top. Disastro Coubis

A favorire l'operazione c'è la chiara volontà di De Winter di trasferirsi al Milan, un fattore che potrebbe accelerare la chiusura dell'affare nelle prossime ore.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA