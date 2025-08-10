Mercato Milan, De Winter, i rossoneri accelerano: si lavora alla chiusura

A favorire l'operazione c'è la chiara volontà di De Winter di trasferirsi al Milan, un fattore che potrebbe accelerare la chiusura dell'affare nelle prossime ore.
CALCIOMERCATO MILAN
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Milan ha presentato la sua prima offerta ufficiale al Genoa per Koni De Winter. La proposta rossonera si aggira intorno ai 20 milioni di euro.
Il club ligure, tuttavia, valuta il difensore belga circa 25 milioni, e le trattative sono in corso per trovare un punto d'incontro.
