Mercato Milan – De Paul, partito l’assalto: c’è Hauge nell’offerta / News

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri provano ad anticipare tutti per Rodrigo De Paul. Jens Petter Hauge nell'offerta

Rodrigo De Paul, trequartista dell'Udinese, è ormai pronto al salto di qualità. L'argentino, in questa stagione, ha compiuto un ulteriore passo in avanti dal punto di vista qualitativo che lo porterà probabilmente lontano dal club friulano in estate. Il giocatore è stato spesso accostato ad un Milan che, in questo momento, è alle prese con la grana Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del turco, sempre più in bilico, è un ulteriore buon motivo per accelerare l'acquisto del numero 10 bianconero. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza prima che si scateni una vera e propria asta. L'offerta vedrebbe l'inserimento del cartellino di Jens Petter Hauge più un conguaglio economico. Intanto il Milan pensa a un difensore: ecco di chi si tratta