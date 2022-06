Mercato Milan – De Ketelaere piace tanto, ecco quanto costa / PM News

Il Milan, sul calciomercato, ha un obiettivo ben preciso in vista della prossima stagione: alzare la qualità della trequarti. Rafael Leao a parte, i rossoneri hanno incontrato diverse difficoltà nell'arco della stagione. Brahim Diaz, dopo un inizio di stagione pazzesco, ha incontrato un importante calo di rendimento che gli ha fatto perdere il posto. Alexis Saelemaekers e Junior Messias non hanno convinto a pieno e Rade Krunic non è certamente un trequartista di ruolo.