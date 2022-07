Mercato Milan – De Ketelaere, incontro in corso con il Brugge: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' è in corso un incontro tra il Diavolo e il Brugge per chiudere l'operazione Charles De Ketelaere

Dopo settimane di trattative estenuanti il punto di svolta potrebbe finalmente arrivare nella giornata di oggi: Charles De Ketelaere può davvero diventare un giocatore del Milan. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' c'è un incontro in corso tra Paolo Maldini, Frederic Massara e il Brugge per discutere il futuro del calciatore classe 2001. Un summit che potrebbe rivelarsi decisivo per il trasferimento in rossonero dell'obiettivo numero uno di questo calciomercato. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>