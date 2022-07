Mercato Milan – De Ketelaere, fiducia crescente. Il belga vuole solo il Diavolo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul tormentone di calciomercato Charles De Ketelaere . La trattativa non si è ancora chiusa e non si chiuderà nemmeno oggi, ma la fiducia per la fumata bianca è sempre più crescente. Milan e Brugge, nella giornata di ieri, si sono parlati e un punto di incontro si intuisce. L'affare non si concluderà a 35 milioni come vuole il club belga, né a 30 + bonus come sperano i rossoneri, ma ci sarà bisogno di trovare un punto di incontro per chiudere un braccio di ferro infinito. Magari con l'inserimento di alcuni bonus o di una percentuale sulla futura rivendita. Se De Ketelaere diventerà milanista si capirà molto presto.

La 'Rosea' sottolinea come non ci sia stato nessun rilancio da parte del Milan, ma la nuova proposta è pronta per essere recapitata al Brugge, che ha fatto capire di poter scendere sotto i 35 milioni. Una volontà che non rappresenta certo un dettaglio per salvare il principe Charles. Il Brugge ha il grande vantaggio di non aver bisogno di una cessione per sistemare il bilancio, il Milan, da settimane, ha in mano il sì del giocatore. Equilibri sottili da non sconvolgere, ma che stanno portando De Ketelaere sempre più vicino al club di via Aldo Rossi.