Mercato Milan – De Ketelaere, c’è ancora distanza con il Club Brugge

Nonostante una nuova offerta più alta, c'è ancora distanza tra il Milan e il Club Brugge per la trattativa per De Ketelaere

C'è ancora attesa in casa Milan per quanto riguarda la situazione De Ketelaere. Secondo 'Tuttosport', il calciatore belga è l'obiettivo dei rossoneri per rinforzare la trequarti, una frazione di campo in cui Pioli, in realtà, può già schierare sia Adli che Brahim Diaz, oltre ai duttili Krunic, Bennacer e Tonali. Piace il classe 2001 perché potrebbe anche ricoprire un ruolo che in realtà è scoperto, ovvero quello di esterno destro alto.