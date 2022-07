Mercato Milan – De Ketelaere, domani l’ultima con il Brugge: poi l’affondo

Le ultime sul mercato del Milan. La prossima settimana sarà decisiva per Charles De Ketelaere: pronto il rilancio definitivo

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, esamina la questione Charles De Ketelaere. La prossima settimana può essere decisiva in tal senso: il classe 2001 giocherà domani in Supercoppa contro il Gent quella che può essere la sua ultima partita con il Brugge. Già lunedì, infatti, i rossoneri potrebbero ritoccare l'offerta da 28 milioni di euro più tre di bonus presentata nei giorni scorsi, arrivando a 30 milioni di parte fissa, aggiungendo qualche bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Quel che è certo è che il Milan non arriverà ai 37 milioni di euro messi sul piatto dal Leeds, club non preso in considerazione dal giocatore.

Voglia di Champions

Il noto quotidiano romano riporta alcune parole di De Ketelaere dello scorso aprile che, ai microfoni di 'Eleven Sports', esprimeva la sua volontà di giocare in Champions: "Dove mi immagino fra sei anni? Forse avrò giocato una grande competizione con il Belgio e sarò diventato campione, perché no avrò vinto la Champions League con il mio club. Questi sono i miei sogni". Il Milan è ancora lontano dal poter competere per la coppa dalla grandi orecchie, ma le possibilità future sono sicuramente più alte per i rossoneri che per il Leeds.

Accordo con il giocatore

Non sarebbe affatto una sorpresa se De Ketelaere sbarcasse già a metà della prossima settimana per svolgere le visite mediche a mettere la sua firma sul contratto. C'è già l'accordo con il belga per un quinquennale da 2 milioni di euro più bonus a stagione. A questo punto, il giocatore sarebbe pronto a partecipare al ritiro in Austria che scatterà il 24 luglio. Più difficile, anche se non impossibile, immaginarlo in campo nell’amichevole di sabato prossimo in Ungheria contro lo Zalaegerszegi. Renato Sanches al Psg? Ecco il nome giovane dal Brasile: le ultime news di mercato sul Milan