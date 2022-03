Calciomercato Milan – De Ketelaere nel mirino rossonero: le ultime

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: il club rossonero sarebbe molto interessato a De Ketelaere, talento classe 2001 del Bruges

Maldini e Massara stanno cercando un giocatore eclettico, in grado di giocare come trequartista, come punta e come ala destra. De Ketelaere ha queste caratteristiche e in più ha tutti i parametri per renderlo un colpo alla Elliott, che, come noto, è sempre alla ricerca di giovani talenti. Il belga in questa stagione sta facendo benissimo, avendo segnato ben 16 gol in stagione. De Ketelaere è pronto al grande salto, con il Milan alla finestra. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>