Mercato Milan – D’Aversa: “Damsgaard? Non c’è la volontà di cederlo”

Mikkel Damsgaard è uno dei nomi accostati al Milan: ecco cosa ha detto in merito ad una sua cessione l'allenatore della Sampdoria D'Aversa

Un ottimo campionato e uno strepitoso Europeo disputato con la maglia della Nazionale danese ha fatto attirare l'attenzione del Milan su Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria, infatti, ha incantato la dirigenza rossonera a suon di ottime prestazioni e di giocate di assoluto livello. In merito ad una sua eventuale cessione, l'allenatore dei blucerchiati, Roberto D'Aversa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'ex tecnico del Parma sul classe 2000. "Abbiamo iniziato bene ma sono soddisfatto di quanto fatto finora. Mercato? In attesa del rientro dei Nazionali sarei già contento se non andasse via nessuno. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene degli Europei e mi piacerebbe molto poterci lavorare. Damsgaard incedibile? Per me è un giocatore assolutamente importante e non penso che ci sia la volontà di lasciarlo partire".