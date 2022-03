Mercato Milan – Piace Darwin Nunez, ma concorrenza agguerrita: le ultime

Le ultime di mercato del Milan. Dal Portogallo rilanciano l'interesse rossonero per l'attaccante del Benfica Darwin Nunez. Ma c'è concorrenza

Il futuro incerto di Zlatan Ibrahimovic costringe il Milan alle dovute valutazione in vista della prossima stagione. Se Divock Origi sembra sempre più vicino, il possibile prestito di Marko Lazetic potrebbe portare ad un secondo attaccante da arruolare. Stando a quanto riporta il noto quotidiano portoghese 'A Bola' i rossoneri si sono iscritti alla corsa per Darwin Nunez del Benfica. Ma la concorrenza è più che agguerrita e riguarda club come Arsenal, Tottenham, West Ham e Inter.

Sul classe 1999 pende una clausola monstre di 150 milioni di euro, ma sui 60 milioni di euro il club lusitano potrebbe sedersi al tavolo delle trattative. Una cifra indubbiamente alta, ma proporzionata alla qualità del giocatore. I numeri parlano chiaro: in 33 presenze stagionali finora, Nunez ha totalizzato 26 gol (di cui 4 in Champions) e 2 assist. Dati da bomber vero. Considerando la strategia low cost del Milan, la fattibilità dell'operazione sarebbe praticamente impossibile. Ma quando si parla di calciomercato non è mai detta l'ultima parola. Le Top News di oggi sul Milan: Gareth Bale torna di moda, piccola beffa per Stefano Pioli