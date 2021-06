Mercato Milan – Daramy nuovo obiettivo: chi è e quanto costa / News

Le ultime sul mercato del Milan. Mohamed Daramy, esterno d'attacco del Copenaghen, è il nome nuovo. Ecco chi è e quanto costa

Quando emerge un nome nuovo per il mercato del Milan: si tratta di Mohamed Daramy, classe 2002 del Copenaghen. Il giocatore ha attirato le attenzioni di diversi club in giro per l'Europa quali Bayer Leverkusen, Lipsia, Salisburgo e Siviglia. Il club danese chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra che non sarebbe esattamente proibitiva per le casse rossonere. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' Paolo Maldini ha presentato un'offerta da 6 milioni di euro: l'obiettivo è infatti quello di portare a casa un esterno d'attacco a basso prezzo. Il Milan continua a guardare ai giovani talenti in giro per l'Europa: l'ultimo si chiama Mohamed Daramy. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Tonali, Yazici e non solo