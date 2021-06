Mercato Milan – Dalot, il portoghese vuole restare: trattativa in corso

Le ultime sul mercato del Milan. Continua la trattativa con il Manchester United per Diogo Dalot. Il portoghese vuole restare in rossonero

Così come accaduto con Brahim Diaz, nella scorsa stagione il Milan ha preso Diogo Dalot in prestito secco dal Manchester United. Se per lo spagnolo la trattativa sembrerebbe in stato avanzato, diversa è la questione legata al portoghese. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' i due club stanno continuando i colloqui per il trasferimento del giocatore in rossonero, stavolta in prestito con diritto di riscatto. I 'Red Devils' vorrebbero monetizzare dalla sua cessione e hanno manifestato la volontà di liberarsene a titolo definitivo. Il Milan però punta sulla volontà di Dalot di rimanere al Milan e, su questa base, spera di trovare la giusta formula con gli inglesi. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime