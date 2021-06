Mercato Milan – Riscatto Brahim Diaz, può essere la settimana giusta

Le ultime sul mercato del Milan. Possibile svolta per il riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid: le sensazioni sono positive

Il mercato non è ancora iniziato in maniera ufficiale, ma il Milan ha già messo a segno due colpi in entrata: si tratta di Mike Maignan e Fikayo Tomori. Il portiere francese andrà a sostituire Gianluigi Donnarumma, mentre per il difensore si tratta di un riscatto meritato dopo il prestito di sei mesi della scorsa stagione. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', inoltre, fa una sorta di previsione sul terzo acquisto del club rossonero. Si tratta di Brahim Diaz, arrivato in prestito secco dal Real Madrid, ma che la dirigenza vuole trattenere anche per i prossimi anni. La trattativa con il club spagnolo procede bene, pertanto c'è ottimismo sulla riuscita dell'operazione. Si lavora ad un prestito con diritto di riscatto. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime